Monitor LG UltraWide (21:9) in offerta su Amazon: costa solo 149€

Per chi è alla ricerca di un nuovo monitor in 21:9 c’è oggi la possibilità di sfruttare una nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo monitor LG 26WQ500. Il monitor in questione è disponibile con un prezzo scontato di 149 euro e con 50 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato. Si tratta di un monitor UltraWide con pannello da 26 pollici e risoluzione Full HD. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Il monitor è venduto e spedito da Amazon.

Monitor UltraWide di LG: su Amazon c’è l’offerta giusta

Il monitor LG in offerta è dotato di un pannello Ultra Wide in 21:9 con diagonale di 26 pollici e risoluzione Full HD (2560 x 1080 pixel). Il pannello si caratterizza per un tempo di risposta di 5 ms oltre che il supporto ad AMD FreeSync, con un refresh rate massimo di 75 Hz.

Da notare che il monitor ha tecnologia IPS, con un ottimo angolo di visione e il supporto HDR 10. C’è anche la possibilità di sfruttare un attacco VESA. Per quanto riguarda le porte, il monitor è dotato di due uscite HDMI 1.4 oltre che di un’uscita audio.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor LG UltraWide 26WQ500 al prezzo scontato di 149 euro. Si tratta del minimo storico oltre che del prezzo più basso possibile per acquistare un monitor in 21:9 di ottima qualità. Il monitor è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

