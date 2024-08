Monitor LG da 32 pollici in offerta a meno di 150€ su Amazon: nuovo MINIMO

Per chi è alla ricerca di un nuovo monitor di grandi dimensioni e con un prezzo contenuto, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il monitor LG32MR50C, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 149,99 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico sullo store. Si tratta di un monitor con pannello curvo da 32 pollici e risoluzione Full HD che viene venduto direttamente da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Monitor LG da 32 pollici: l’offerta giusta è su Amazon

Il monitor LG in offerta oggi su Amazon rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un monitor di grandi dimensioni ma con un prezzo ridotto. Il modello proposto dalla casa coreana è dotato di un pannello VA curvo da 32 pollici con risoluzione Full HD. Il monitor ha un refresh rate di 100 Hz, risultando ottimo anche per il gaming, un tempo di risposta di 100 Hz e una dotazione di porte completa, con 2 HDMI. C’è anche uno schermo antiriflesso. Il monitor è compatibile con gli accessori per il montaggio VESA.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor LG da 32 pollici con un prezzo scontato di 149,99 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il modello, venduto direttamente da Amazon. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.