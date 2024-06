Monitor LG da 27": sconto ESCLUSIVO del 17% su Amazon

Il monitor LG 27ML60SP rappresenta una scelta straordinaria per chi cerca un’esperienza visiva di alta qualità. Questo modello da 27 pollici Full HD (1920×1080) offre una serie di caratteristiche che lo rendono ideale sia per il lavoro che per il tempo libero, e oggi è disponibile con un incredibile sconto del 17% su Amazon. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 139,99 euro, anziché 167,94 euro.

Monitor LG da 27″: impossibile non volerlo a questo prezzo

Il pannello IPS di questo monitor garantisce una visione ottimale da qualsiasi angolazione, assicurando colori vividi e dettagli nitidi grazie alla copertura NTSC del 72% e alla calibrazione del colore. Con una luminosità di 250 cd/m², ogni immagine appare luminosa e ben definita. La tecnologia AntiGlare riduce i riflessi, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva.

Pensato per chi passa molte ore davanti allo schermo, il monitor LG 27ML60SP è dotato di Reader Mode (Low Blue-Light), che riduce l’emissione di luce blu, proteggendo gli occhi e riducendo l’affaticamento visivo. La funzione Flicker Safe elimina lo sfarfallio dello schermo, offrendo un comfort visivo senza precedenti.

I gamer apprezzeranno particolarmente il tempo di risposta di 1ms (MBR) e la tecnologia AMD FreeSync a 75Hz, che sincronizza il refresh rate del monitor con quello della scheda grafica, eliminando tearing e stuttering per un gameplay fluido e reattivo. Il Black Stabilizer migliora la visibilità nelle scene scure, mentre il Dynamic Action Sync (DAS) riduce il ritardo di input, garantendo una risposta rapida e precisa. La funzione Crosshair, infine, è perfetta per i giochi FPS, fornendo un mirino virtuale per una precisione di tiro maggiore.

La versatilità del monitor LG 27ML60SP è completata dalla funzione Screen Split, che consente di dividere lo schermo in più finestre, ottimizzando il multitasking. Gli speaker stereo integrati MAXX Audio da 10W offrono un suono potente e chiaro, eliminando la necessità di casse esterne.

Le opzioni di connettività includono una porta VGA, una HDMI 1.4 (HDCP 1.4) e un’uscita audio (jack), rendendo questo monitor compatibile con una vasta gamma di dispositivi. L’attacco VESA 100×100 e l’inclinazione regolabile assicurano una configurazione personalizzata e confortevole.

Non perdere questa occasione unica su Amazon per migliorare la tua postazione di lavoro o di gioco con il monitor LG 27ML60SP, un prodotto di altissima qualità che unisce tecnologia avanzata e design funzionale, oggi al prezzo speciale di soli 139,99 euro.