Monitor LG da 27" in offerta (-27%): il prezzo crolla a meno di 150€

Il monitor LG 27ML60SP da 27 pollici offre un’esperienza visiva straordinaria con risoluzione Full HD 1920×1080 e tecnologia AMD FreeSync che assicura immagini più nitide e fluide, anche durante le azioni più concitate dei giochi, eliminando il fastidioso effetto di tearing e gli scatti dell’immagine. Oggi è in offerta su Amazon e può essere tuo a meno di 150€!

Grazie al tempo di risposta rapido di 1ms MBR, l’azione di gioco diventa fluida e le sfocature vengono ridotte al minimo, poiché la retroilluminazione viene disattivata quando i cristalli liquidi sono in movimento, evitando la creazione e la duplicazione di fotogrammi.

Dotato di due porte HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA e AUX, questo monitor offre un’interfaccia straordinariamente intuitiva e facile da navigare. L’audio stereo integrato da 10W fornisce un’esperienza sonora coinvolgente per accompagnare le tue sessioni di gioco o di lavoro.

Il design bianco elegante si adatta a qualsiasi ambiente, mentre lo schermo antiriflesso riduce i riflessi per una visione più confortevole. Con la tecnologia True Color, le immagini appaiono straordinariamente nitide e realistiche, grazie alla riproduzione ottimizzata dei colori offerta dalla tecnologia IPS, che garantisce anche tempi di risposta ridotti per un’esperienza visiva senza interruzioni. Insomma, come avrai capito stiamo parlando di un monitor eccellente, con tutto ciò che ti serve per aumentare al meglio sia la produttività, che le prestazioni nel gaming (e non solo).

Oggi può essere tuo ad un prezzo estremamente interessante. Grazie ad un generoso sconto del 28% che ti consente di acquistarlo ad appena 149,99€. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un forte risparmio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.