Monitor LG da 24" in offerta a meno di 110€: 1080p, 75Hz e 1ms

Cerchi un monitor economico dalle specifiche interessanti? Ti veniamo subito in soccorso con un’offerta di Amazon da non farsi assolutamente scappare. Questa soluzione da 24 pollici della LG è in offerta a solamente 109,99€, con un buon risparmio sul suo normale prezzo di 126,57€.

Questo monitor da 24 pollici Full HD con tecnologia IPS offre una qualità dell’immagine superiore, rendendolo adatto sia per l’intrattenimento che per l’uso professionale.

Il pannello IPS garantisce una visione ottimale da qualsiasi angolazione, conservando la fedeltà dei colori e offrendo una gamma cromatica estesa con 16.7 milioni di colori e copertura NTSC del 72%. Inoltre, con una luminosità di 250 cd/m^2, assicura immagini brillanti e chiare in ogni condizione di illuminazione.

Ottimo anche il tempo di risposta, appena 1ms con tecnologia Motion Blur Reduction: abbinato alla tecnologia AMD FreeSync e a un refresh rate di 75Hz, questa specifica rende il monitor perfetto anche per il gaming e la visione di contenuti dinamici.

Il monitor integra anche funzioni avanzate come il Black Stabilizer per migliorare la visibilità in scene scure, il Dynamic Action Sync per ridurre il lag e la modalità Crosshair per migliorare la precisione nei giochi di mira. Decisamente niente male per un monitor in offerta a meno di 110€!

Per quanto riguarda la connettività, l’LG 24ML60SP è ben equipaggiato con due porte HDMI 1.4 che supportano HDCP 1.4, una porta VGA e un’uscita audio jack, offrendo flessibilità per collegare svariate sorgenti video e dispositivi audio. L’audio integrato da 10W con tecnologia MAXX Audio fornisce un suono chiaro e potente, arricchendo ulteriormente l’esperienza utente senza la necessità di altoparlanti esterni.

L’LG 24ML60SP è una scelta eccellente per chi cerca un monitor affidabile, con ottime prestazioni e un prezzo molto competitivo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!