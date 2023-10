Monitor LG con WebOS in SUPER OFFERTA: maxi-sconto del 42%

Oggi Amazon propone in forte sconto un dispositivo della LG che combina le funzionalità di un monitor con quelle di una Smart TV. L’LG HD 24TQ510S-PZ è in offerta: con uno sconto del 42% (!!!) lo paghi solamente 144,90€, ottenendo un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Questo monitor TV di LG è un prodotto unico che fonde le funzionalità di un monitor PC con le potenzialità di uno Smart TV dotato di webOS e sintonizzatore Digitale Terrestre T2 e Satellitare S2 integrato.

Il meglio dell’intrattenimento in streaming grazie a webOS

Connettiti facilmente a una rete Wi-Fi utilizzando webOS per accedere ai contenuti video attraverso le applicazioni di streaming integrate. Goditi i tuoi film e video preferiti da piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e molto altro.

I Monitor TV LG sono dotati della tecnologia webOS 22, offrendo accesso a tutti i contenuti e i servizi in streaming desiderati tramite connessione Wi-Fi. Goditi un'ampia gamma di servizi streaming senza complicazioni.

LG HD 24TQ510S-PZ in offerta ad un ottimo prezzo

Con il Monitor TV LG, puoi condividere in modo semplice i tuoi contenuti dai tuoi dispositivi tramite AirPlay (per dispositivi Apple) o Screen Share (per dispositivi Android). Inoltre, il pairing via Bluetooth ti consente di godere di un suono ricco e coinvolgente.

Questo monitor TV LG garantisce immagini nitide con ampie angolazioni di visione. Che tu sia di fronte o di lato allo schermo, le immagini saranno chiare e prive di distorsioni, offrendoti un’esperienza visiva ottimale.

Normalmente proposto a circa 250€, oggi questo straordinario monitor con funzionalità Smart della LG può essere tuo a soli 144,90€: ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa incredibile offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.