Monitor Lenovo L27m FHD a soli 189€ con il nuovo Coupon

Il nuovo coupon disponibile all’applicazione sullo Store Ufficiale di Lenovo è davvero una bomba. Oggi acquisti il Monitor Lenovo L27m FHD a un prezzo davvero imbattibile. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 189,91€, invece di 279€. Devi solo inserire il codice AUGUST per ottenere il 31% di sconto.

Tra l’altro, con il Lenovo Store, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. In pratica, ti arriva a casa senza costi aggiuntivi e in pochissimo tempo. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero. Davvero niente male.

Monitor Lenovo L27m FHD: obiettivo divertimento e produttività

Con un Monitor Lenovo L27m FHD puoi fare veramente di tutto, dalla produttività al divertimento. Grazie ai suoi 27 pollici di diagonale è perfetto per multitasking, navigazione, binge-watching di contenuti, giochi e formazione da casa. Acquistalo ora al 31% con AUGUST.

La risoluzione in Full HD offre dettagli davvero speciali. Inoltre, grazie alla tecnologia AMD FreeSync hai immagini estremamente nitide e soprattutto fluide, senza rallentamenti. Questo lo rende ideale anche per il gaming. Inoltre, è perfetto anche per videochiamate e lezioni online.

Grazie agli altoparlanti integrati hai un audio stereo perfetto senza dover acquistare dispositivi ulteriori. Lo puoi regolare in inclinazione e altezza per una comodità eccellente. Acquistalo adesso a soli 189,91€, invece di 279€.