Monitor Lenovo L22e-40 Full HD a soli 79€ (disponibilità limitata)

L’ottimo monitor Lenovo L-22e-40 Full HD da 21,45 pollici è in offerta a soli 79€ sullo store ufficiale di Lenovo. Tutto merito del maxi sconto del 64%, che abbatte il prezzo dagli iniziali 225,71€, consentendo di ottenere un risparmio superiore ai 145€. Ecco il link all’offerta.

L22-e40 di Lenovo è uno dei migliori monitor con pannello VA da 21,45 pollici. I suoi principali punti di forza sono la risoluzione ad alta definizione, il refresh rate di 75 Hz e il tempo di risposta di appena 4 ms.

Monitor Lenovo L22e-40 in sconto del 64% sullo store di Lenovo

Per le sue caratteristiche, oltre a essere un monitor che si sposa alla perfezione per un utilizzo da ufficio, è da considerarsi un punto di riferimento essenziale per chi è alla ricerca di un monitor da gaming a un prezzo inferiore ai 100€.

Un ulteriore elemento che ci porta a consigliarlo a tutti gli appassionati di gaming che non hanno un budget importante da spendere per questo Natale è la presenza della tecnologia AMD FreeSync. Quest’ultima garantisce grafiche prive di “strappi”, a tal punto da rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Lato connettività, infine, è possibile contare sul monitor una porta HDMI 1.4 e una porta VGA. Dentro la confezione, oltre al cavo di alimentazione e al cavo HDMI da 1,8 metri, sono presenti una guida di configurazione rapida, 1 vite e il manuale della garanzia. Il monitor misura 49,1 cm x 29,03 cm e 4 cm.

Il monitor Lenovo L22e-40 è in offerta a soli 79€ sullo store di Lenovo tramite questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.