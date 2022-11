Monitor LED Samsung a 99€: su eBay ESPLODONO i prezzi

Se sei alla ricerca di un buon monitor per il tuo PC fermati un attimo e dai un’occhiata a questa incredibile offerta di eBay. Il post Cyber Monday non è mai stato così incredibilmente conveniente. In questo preciso istante acquisti il Monitor LED Samsung 24″ a soli 99 euro, invece di 199,99 euro.

In pratica, con questo ordine stai risparmiando esattamente 100 euro. Inoltre, scegliendo di pagare con PayPal puoi anche dividere l’importo in 3 comode rate a tasso zero da 33,30 euro l’una. Un’opportunità da non lasciarsi scappare in tutti i sensi data anche la qualità di questo prodotto.

Monitor LED Samsung 24″: guarda tutto da un’altra prospettiva

Il Monitor LED Samsung 24″ fa parte della serie T35F e offre una buona qualità visiva. Acquistalo ora a soli 99 euro, invece di 199,99 euro. Si tratta di una mega offerta eBay che sta andando a ruba. Quindi, prima che termini al volo, deve essere tua.

Il design minimalista di questo schermo è stato realizzato per farti concentrare sui contenuti. Il display senza cornici su 3 lati da 24 pollici rende tutto più immersivo e ti permette di creare un ambiente di lavoro più efficiente. Grazie al pannello IPS avrai una visione perfetta da ogni angolazione e con 75Hz di refresh rate tutto sarà fluido. Acquistalo a soli 99 euro.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.