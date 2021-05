Il monitor Huawei da 23.8 pollici è in offerta su Amazon a soli 119,00€. Questa promozione a tempo provoca un ribasso di ben 40€ che rende l'acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Un nuovo modo di vedere: il monitor Huawei e le sue specifiche

Il monitor Huawei si presenta elegante e raffinato. Grazie alla sua struttura ultra slim occupa poco spazio e offre a ogni postazione di lavoro un tocco professionale.

Con un display che vanta un'ampiezza di 23,8 pollici, la visione è accurata di alta qualità. La risoluzione è infatti Full HD mentre il pannello è un IPS. La presenza di cornici estremamente sottili lo fanno sembrare privo di bordi amplificando l'esperienza complessiva.

Caratteristica interessante è la gamma di colori supportata che consente di poter osservare le immagini e i contenuti in modo realistico. La certificazione TÜV Rheiland, poi, evita ogni genere di sfarfallio per salvaguardare la vista e non solo.

Il rapporto schermo corpo è al 90% e come detto prima, assicura una visione ampia e immersiva sia in quelle che possono essere attività di lavoro che di gaming.

Il monitor ha poi un piedistallo incluso ma tuttavia supporta il sistema di montaggio VESA e dunque può essere ancorato alla parete senza difficoltà.

Nel caso in cui si voglia mantenere il piedistallo, degna di citazione è la possibilità d'inclinazione dello stesso display. Può essere abbassato e alzato con un grado pari a 27° per un'esperienza sempre appagante.

Il monitor Huawei da 23,8 pollici è in offerta su Amazon a soli 119,90€. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se possiedi una sottoscrizione a Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard ossia in circa una settimana. Il prodotto, in conclusione, può essere acquistato anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

