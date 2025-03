Un monitor HP eccezionale, ad un prezzo super

Se vuoi un monitor WOW, che ti offra immagini stupende, fluido, veloce, capace di lavorare bene in multitasking, eccoti l’offerta ideale. Questo monitor HP 527sa da 27 pollici con display Full HD (1920 x 1080 pixel) e tecnologia IPS, che garantisce colori accurati e angoli di visualizzazione ampi di 178° sia in orizzontale che in verticale.

Insomma, un dispositivo che offre performance ottime, senza compromessi. La parte migliore? Il prezzo. Lo trovi a 129,99 euro, invece di 169,96 euro, ma solo fino al 31 marzo.

Il monitor HP in sconto

Dotato di un trattamento antiriflesso, questo bellissimo monitor HP riduce i fastidi causati dalla luce ambientale, rendendolo ideale per ambienti luminosi. La tecnologia HP Eye Ease, certificata Eyesafe, riduce l’emissione di luce blu, proteggendo la vista durante lunghi periodi di utilizzo.

Il tempo di risposta di 5 ms GtG (con overdrive)*e una frequenza di aggiornamento massima di 100 Hz lo rendono adatto sia per il lavoro che per l’intrattenimento, con una visualizzazione fluida e senza ghosting. Il monitor include altoparlanti integrati da 2 x 2 W, offrendo un’esperienza audio decente senza la necessità di dispositivi esterni.

Le porte di connettività includono 2 ingressi HDMI 1.4, 1 VGA e jack audio in/out da 3.5 mm, permettendo una facile connessione con diversi dispositivi. Il software HP Display Center consente una gestione avanzata delle impostazioni del monitor direttamente dal desktop.

Il design è caratterizzato da un bezel ultrasottile su tre lati, che massimizza lo spazio visivo, e da una struttura piatta e moderna. Il monitor è dotato di un supporto regolabile in inclinazione (-5° a +25°) e può essere rimosso per il montaggio a parete. Con un peso di 3,28 kg (incluso il supporto), è facile da posizionare e trasportare.

Questo monitor HP è anche eco-compatibile, con materiali riciclati e una certificazione EPEAT Silver, rendendolo una scelta sostenibile. Acquistalo in sconto su Amazon.