Monitor Gigabyte da 27": solo 169€ per QHD, 144Hz e AMD FreeSync

Il Gigabyte G27Q è un monitor gaming da 27 pollici che offre un’ottima combinazione di prestazioni elevate e prezzo accessibile. Attualmente disponibile su Amazon a 169,00€, questo monitor è una scelta eccellente per i gamer che cercano una soluzione affidabile con caratteristiche di fascia alta.

Il G27Q è dotato di un pannello IPS con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel (QHD), che offre un’ottima nitidezza e un’ampia gamma di colori, coprendo il 120% dello spazio colore sRGB e il 92% dello spazio DCI-P3. Questo monitor supporta un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), rendendolo ideale per il gaming competitivo grazie alla fluidità e alla riduzione del motion blur. Inoltre, è compatibile con le tecnologie AMD FreeSync e Nvidia G-Sync, garantendo un’esperienza di gioco senza tearing o stuttering, indipendentemente dalla scheda grafica utilizzata.

Tra gli aspetti positivi, il G27Q si distingue per i suoi ampi angoli di visione di 178° sia in orizzontale che in verticale, e per una buona gestione dei gradienti, che permette di ottenere immagini fluide e ben definite. I compromessi da fare sono tutto sommato limitati: ad esempio il contrasto si ferma a 1000:1 (tipico dei pannelli IPS) e lo standard HDR, seppur supportato pienamente, offre performance nella media.

Dal punto di vista dell’ergonomia, il monitor permette solo la regolazione in altezza e l’inclinazione. Tuttavia, è compatibile con supporti VESA, il che lo rende facilmente montabile a parete o su bracci monitor.

La connettività è ben supportata con porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 e USB, che offrono una buona flessibilità di connessione per vari dispositivi. Il suo punto di forza più grande? Ovviamente il prezzo, aggressivamente competitivo considerate le ottime specifiche di questo monitor. Non farti scappare questa offerta e fallo tuo a soli 169€.