Monitor gaming Philips Evnia in offerta: QHD e grandi prestazioni, solo 219€

Il Philips Evnia 27M2N5500 è un monitor da gioco QHD da 27 pollici, attualmente in offerta su Amazon a 219,90€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo precedente di 264,63€.

Questo monitor offre un’esperienza di gioco eccezionale grazie a un refresh rate di 180 Hz, un tempo di risposta di 1 ms e il supporto per FreeSync Premium e G-Sync compatibile, che garantiscono una fluidità impeccabile durante il gaming. La risoluzione 2560×1440 e la tecnologia HDR400 offrono una qualità visiva superiore, con colori vividi e dettagli nitidi.

Il design elegante in nero e grigio lo rende adatto a qualsiasi setup di gioco, mentre le connessioni HDMI e DisplayPort offrono versatilità e facilità di utilizzo con diverse piattaforme. Questo monitor è particolarmente indicato per i gamer che cercano prestazioni elevate senza dover spendere una fortuna, offrendo caratteristiche tipiche di dispositivi di fascia più alta a un prezzo molto competitivo.

il Philips Evnia è un formidabile monitor da gaming con tutto ciò che ti serve per immergerti nelle tue avventure preferite, ottenendo allo stesso tempo un vantaggio – grazie al ridotto tempo di risposta – nei tuoi giochi competitivi preferiti.