Quello che vogliamo suggerirvi oggi è uno dei migliori monitor Full HD per rapporto qualità/prezzo. Si tratta dell’Acer Predator XB253QGP, un monitor pensato per i videogiocatori, ma perfetto per ogni esigenza dall’intrattenimento all’uso professionale.

Monitor Acer Predator XB253QGP: caratteristiche tecniche

Partendo dal pannello, cuore del monitor, troviamo un 24 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) che sfrutta la tecnologia IPS (In-Plane Switching). Questa tecnologia, a differenza dei tradizionali pannelli TN, offre una riproduzione cromatica nettamente più fedele, ideale per chi vuole utilizzare il monitor in ufficio o per fruire dei contenuti multimediali in streaming. Inoltre offre un angolo di visione di 178 gradi, che garantisce colori vivi ed immagini chiare praticamente da qualsiasi punto. Il refresh rate è di ben 144Hz, indispensabile per i giocatori competitivi che necessitano di grandi prestazioni durante le fasi di gioco. La frequenza di aggiornamento è poi accompagnata dalla certificazione G-Sync Compatible che permette di eliminare i problemi di tearing e stuttering dovuti alla sincronizzazione verticale.

Essendo un monitor pensato soprattutto per i videogiocatori, infatti, sono diverse le funzionalità dedicate proprio all’ambiente di gioco. Prima tra tutte Predator GameView, un menù OSD personalizzato con profili personalizzabili in cui è possibile regolare il livello di scuro e luminosità ambientale. Da questo menù è poi possibile selezionare diversi mirini virtuali, molto apprezzati dai giocatori competitivi per aumentare in ogni circostanza la propria precisione. Chiude la certificazione VESA HDR 400 che offre colori più vivi in tutte le applicazioni che supportano tale funzionalità.

Grazie alle offerte del giorno, il monitor è acquistabile su Amazon a soli 249,90 euro con uno sconto di ben 50 euro sul prezzo di listino.

