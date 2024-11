Monitor Gaming Curvo Philips (quasi) in regalo al Black Friday Amazon

Sotto i 130€ ti sta aspettando il Monitor Gaming Curvo Philips Envia da 27 pollici. Sinonimo di qualità e coinvolgimento, questo gioiellino è in grado di lanciarti nel bel mezzo dell’azione facendoti vivere i tuoi videogame preferiti da vero protagonista. Acquistalo adesso a soli 129€, invece di 179€. Si tratta di un vero e proprio regalo.

Non perdere questa occasione speciale e incredibile! Si tratta di un vero e proprio affare se cerchi un monitor di alta qualità, ma che non costi una fortuna. In questo modo puoi goderti al meglio un gameplay soddisfacente approfittando di ogni singolo pixel. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo grazie alla tua iscrizione Prime.

Monitor Gaming Curvo Philips: gioca ogni singolo pixel

Gioca ogni singolo pixel grazie al Monitor Gaming Curvo Philips 27″! Il prezzo è decisamente vantaggioso. Mettilo in carrello a 129€! Si tratta di un’occasione imperdibile che non devi farti scappare dalle mani. Sbrigati, le scorte sono prese d’assalto e il sold out potrebbe essere più vicino del previsto.

Con una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel e tecnologia HD le immagini sono super dettagliate ed estremamente precise. Inoltre, grazie a 165Hz di refresh rate e 1 ms di tempi di risposta, questo monitor offre un’esperienza di gioco particolarmente fluida, senza rallentamenti né sbavature.

Scegli il meglio al miglior prezzo disponibile grazie al Black Friday di Amazon! Oggi il Monitor Gaming Curvo Philips è tuo a soli 129€, invece di 179€.