Monitor gaming Asus TUF, da 259 a soli 131 euro: Full HD a 165Hz

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di gioco con l’ASUS TUF Gaming VG247Q1A, attualmente in offerta su Amazon a soli 131,50€, con uno sconto notevole rispetto al prezzo originale di 259,00€. Questo monitor da gaming da 24 pollici Full HD è ideale per chi cerca prestazioni elevate senza sforare il proprio budget.

Il VG247Q1A offre un refresh rate di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms, che garantiscono fluidità e reattività nei giochi più frenetici, rendendolo perfetto per il gaming competitivo. La tecnologia FreeSync Premium e Adaptive Sync eliminano lo screen tearing e il motion blur, assicurando immagini nitide anche durante le azioni più veloci.

Inoltre, grazie all’Extreme Low Motion Blur (ELMB), anche i movimenti rapidi saranno privi di scie, un vantaggio significativo per i giocatori di eSports.

Dotato di una connessione versatile con due porte HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 e un jack audio da 3,5mm, il monitor supporta facilmente sia console che PC. Il design ergonomico, ispirato ai jet stealth, offre un’inclinazione regolabile per adattarsi a diverse postazioni di gioco, ma è compatibile anche con montaggi VESA per chi preferisce un setup personalizzato.

Questo monitor non solo eccelle in prestazioni, ma grazie alla tecnologia ASUS Shadow Boost, migliora la visibilità nelle zone scure senza sovraesporre le aree luminose, un vantaggio strategico per i giochi che richiedono una visione chiara del campo di battaglia. Approfitta ora di questa offerta limitata su Amazon e porta a casa un monitor progettato per il gaming professionale ad un prezzo sbalorditivo.