Monitor Gaming Acer a soli 89€: ERRORE di PREZZO su Unieuro?

In probabile errore di prezzo, Solo Online su Unieuro acquisti un fantastico Monitor Gaming Acer a soli 89,99 euro, invece di 139,99 euro. Abbondantemente sotto i 100 euro, questo apparecchio è in grado di rendere la tua esperienza di gioco immersiva e professionale. Sfida i tuoi amici, sicuro che non ti perderai nemmeno un millisecondo di ogni loro mossa. Goditi un gameplay ad alta risoluzione con 1920 x 1080 pixel.

Monitor Gaming Acer: prezzo fuori di testa

Parliamo del prezzo di questo Monitor Gaming Acer da 23,8 pollici. Con soli 89,99 euro te lo aggiudichi se sei veloce e lo acquisti prima del sold out. Con un tempo di risposta di 4 ms, tutto è reattivo. Inoltre, i colori sono sempre perfetti e le immagini ricche di dettagli. Il suo design minimal lo rende esteticamente molto bello e la quasi assenza di cornici sui tre lati ti immerge nel gioco.

Acquistalo immediatamente a soli 89,99 euro, invece di 139,99 euro. Questa offerta la trovi Solo Online su Unieuro. Inoltre, hai anche inclusa la consegna gratuita e, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 29,99 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.