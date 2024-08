Monitor FullHD da 23,8'': non troverai di meglio ad appena 89€

Rintracciare un monitor FullHD dall’ottima resa visiva a meno di 100 euro può sembrare un’impresa, ma il monitor MSI PRO MP245V è un’eccezione che vale la pena considerare. Con un pannello da 23,8 pollici e cornici sottilissime, offre un’esperienza di visione sorprendente, dando filo da torcere a modelli molto più costosi. Ideale per tutte le attività quotidiane, che si tratti di lavoro, studio o intrattenimento.

Cogli l’occasione su Amazon e acquista subito il monitor MSI PRO MP245V al prezzo speciale di soli 89 euro invece di 119 euro, grazie ad uno sconto irripetibile del 24% valido solo per un periodo limitato.

Crollo di prezzo per il monitor MSI PRO MP245V

Il monitor MSI PRO MP245V è dotato di un pannello VA da 23,8 pollici con risoluzione FullHD (1920×1080 pixel), refresh rate di 100Hz e un tempo di risposta di 1ms MPRT, che lo rendono adatto anche per il gaming. Con una copertura del 95.9% dello spazio sRGB, supporto per 8 bit di colore e un contrasto di 4000:1, offre immagini vivide e ricche di dettagli.

L’App MSI Display Kit consente di ottimizzare ulteriormente le impostazioni per una produttività migliorata e una maggiore precisione nei colori. Certificato TÜV Rheinland Eye Comfort, il monitor è dotato di filtro per la luce blu, tecnologia anti-sfarfallio e antiriflesso per proteggere gli occhi. Le porte HDMI e D-Sub, insieme alla compatibilità con il supporto VESA, ne ampliano la versatilità d’uso.

Non lasciarti sfuggire questa promozione, prima che sia tardi: aggiungi subito al carrello il monitor MSI PRO MP245V per riceverlo a casa tua in breve tempo e con spedizione gratuita.