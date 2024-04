Monitor FullHD 24 pollici a soli 89€: un vero best buy per i gamer

Trovare un monitor FullHD di alta qualità, soprattutto per il gaming, può essere una vera sfida. I modelli che si distinguono per le loro eccellenti caratteristiche tecniche sono pochi, ma il KTC H24V13 è sicuramente tra i migliori in questa fascia di mercato. Oltre a offrire un’ottima qualità visiva su una diagonale da 24 pollici, è anche estremamente facile da montare e regolare.

Non perdere tempo: approfitta dell’offerta in corso su Amazon e acquista il monitor KTC H24V13 a un prezzo speciale di soli 89 euro invece di 119 euro, grazie a uno sconto iniziale 17% e al coupon con sconto di 10 euro.

Monitor KTC H24V13 al minimo storico

Il monitor KTC H24V13 offre un’esperienza visiva eccezionale con una risoluzione di 1920×1080 pixel. Le immagini sono nitide, realistiche e ben contrastate, rendendolo perfetto per il gaming e l’intrattenimento. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 100Hz, il movimento è sempre fluido e privo di sfocature, garantendo un’esperienza di gioco impeccabile.

Con la tecnologia Adaptive Sync, il monitor sincronizza dinamicamente la frequenza di aggiornamento con la GPU, eliminando lag e stuttering durante il gioco. La tecnologia flicker-free e la riduzione della luce blu proteggono gli occhi dall’affaticamento, mentre il design senza bordi e le regolazioni ergonomiche dell’inclinazione assicurano una visione confortevole e personalizzata.

Non perdere tempo, aggiungi subito al carrello il monitor KTC H24V13 e risparmia 30 euro: approfitta dell’offerta prima che le scorte si esauriscano e riceverai il tuo acquisto rapidamente a casa, con consegna gratis.