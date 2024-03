Monitor FHD Samsung 27'': tuo a 116€ con le Offerte di Primavera

Il monitor Samsung S31C, indiscusso protagonista con la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, saprà regalarti immagini intense e cristalline, che ti lasceranno a bocca aperta anche durante le sessioni di gaming. Parliamo di un pannello in 16:9 con diagonale di 27 pollici e risoluzione di 1920×1080 pixel (FullHD). Display consigliatissimo per qualunque utilizzo, con cornici super sottili che non ruberanno il minimo spazio ai tuoi progetti di lavoro.

Cogli al volo quest’occasione, prima che la Festa delle Offerte di Primavera giunga al termine: ordinalo oggi stesso su Amazon ad un prezzo di soli 116 euro invece di 129 euro, grazie ad un vantaggioso sconto del 9%.

Calo di prezzo per il monitor Samsung S31C

Il design minimalista e la cornice con bordi impercettibili sui 3 lati daranno un tocco moderno ed ordinato al tuo ambiente di lavoro. In configurazione multischermo, i monitor sembrano fondersi l’uno nell’altro, per una visione continua e senza distrazioni. Grazie al pannello IPS, ogni centimetro di schermo preserva tutta la brillantezza e la nitidezza dei colori. Persino su un display così ampio, le sfumature e le tonalità appaiono in tutta la loro precisione da qualsiasi punto di vista.

Se sei un appassionato di intrattenimento, la tecnologia AMD FreeSync assicura la sincronizzazione di monitor e scheda grafica riducendo i problemi di tearing delle immagini, per sessioni di gioco senza intoppi. Persino le scene d’azione più dinamiche rimangono nitide e fluide grazie alla frequenza di aggiornamento da 75 Hz. Inoltre, con l’ottimizzazione del colore e del contrasto in abbinamento alla Modalità Gioco, sarai sempre un passo avanti ai tuoi avversari.

Non temere per i tuoi occhi: l’avanzata tecnologia di riduzione dell’affaticamento oculare da TUV ti offrirà un comfort visivo eccezionale, eliminando fastidiosi sfarfallii e limitando l’emissione di luce blu. Infine, i monitor Samsung sono certificati a livello globale per la loro efficienza energetica e sono dotati della speciale modalità Eco Saving Plus. Un vero e proprio best buy: aggiungilo ora al carrello con una spesa minima, lo riceverai a casa in un lampo e con consegna gratis.