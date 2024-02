Monitor della Dell da 24", offerta bomba: il prezzo crolla a 92€

Questo monitor Full HD della Dell da 24 pollici progettato per offrire un’esperienza visiva nitida e confortevole per l’uso quotidiano, il gaming e il lavoro. Con una risoluzione di 1920×1080 pixel, questo monitor offre una chiarezza sorprendente e dettagli nitidi su un’ampia superficie dello schermo. Attualmente è in offerta su Amazon a soli 92€, grazie ad uno sconto dell’11%.

Le cornici sottili del monitor significano meno distrazioni e un maggiore rapporto schermo-corpo, consentendo di concentrarsi sul contenuto visualizzato senza interruzioni. Inoltre, il design compatto e robusto del monitor riduce l’ingombro sulla scrivania, offrendo più spazio per lavorare o giocare in modo confortevole.

Per una riproduzione fluida delle immagini durante il gaming, il monitor è dotato della tecnologia AMD FreeSync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con la frequenza di frame della scheda grafica, riducendo l’effetto stuttering e lo screen tearing per un’esperienza di gioco più fluida e senza interruzioni.

La funzione ComfortView di Dell, certificata TÜV, riduce al minimo l’affaticamento degli occhi grazie alla riduzione delle emissioni di luce blu dannose, garantendo un comfort visivo ottimale anche durante sessioni di utilizzo prolungate.

Con Dell EasyArrange, è possibile gestire facilmente più applicazioni e finestre su un unico schermo, migliorando l’efficienza e l’organizzazione del lavoro.

Il monitor è regolabile per consentire un angolo di visione personalizzato, che può essere inclinato per ottenere la migliore angolazione visiva o collegato a un supporto VESA compatibile per una maggiore flessibilità di montaggio.

Il Dell SE2422HX è un monitor versatile e di alta qualità che offre prestazioni affidabili, comfort visivo ottimale e funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze di gaming, lavoro e intrattenimento. Non farti scappare questa offerta e acquistalo risparmiando!

