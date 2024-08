Monitor Dell da 27 pollici: solo 109€ su Amazon, è un VERO AFFARE

Per chi è alla ricerca di un nuovo monitor adatto a tutti i contesti di utilizzo, in questo momento, c’è un’offerta Amazon da cogliere al volo: il monitor Dell SE2722HX con pannello da 27 pollici e risoluzione Full HD è acquistabile al prezzo scontato di 109 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. Chi effettua oggi l’acquisto può contare su 3 anni di garanzia.

Monitor Dell da 27 pollici: il prezzo su Amazon è ottimo

Il monitor Dell disponibile ora in offerta su Amazon è uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo su cui puntare oggi. Tra le specifiche troviamo un pannello VA da 27 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 75 Hz. Il monitor ha porte HDMI e VGA e può, quindi, essere abbinato a diverse tipologie di dispositivi, senza alcun problema.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor Dell SE2722HX al prezzo scontato di 109 euro. C’è anche la possibilità di completare l’ordine optando per un pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e utilizzando una carta di debito. Per sfruttare subito l’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. C’è anche la versione da 24 pollici in sconto: il prezzo è di 89 euro. Per entrambi i modelli ci sono ben 3 anni di garanzia.