Monitor da gaming QHD da 27 pollici in OFFERTA FLASH a 169€ su Amazon

Il monitor da gaming di KOORUI, brand sempre più di riferimento per il settore dei notebook, è ora acquistabile al prezzo scontato di 169 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, grazie alla nuova offerta flash di Amazon. Si tratta di un monitor da 27 pollici, con risoluzione WQHD (2.560 x 1.440 pixel) e refresh rate massimo di 144 Hz. Il monitor è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Monitor da gaming KOORUI: offerta imperdibile su Amazon

Il monitor da gaming di KOORUI in offerta oggi su Amazon ha un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Tra le specifiche tecniche, infatti, troviamo un display VA da 27 pollici di diagonale con risoluzione QHD (2.560 x 1.440 pixel) e refresh rate adattivo con possibilità di raggiungere un massimo di 144 Hz.

Da segnalare anche un tempo di risposta di 1 ms. Il monitor ha una dotazione di porte completa con una HDMI 2.0, una HDMI 1.4, una DisplayPort e un’uscita audio. Il monitor, inoltre, è regolabile in vari in modo da garantire la configurazione ideale per gli utenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor KOORUI al prezzo scontato di 169 euro, con le caratteristiche descritte in precedenza. Questo monitor è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.