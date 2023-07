Monitor da gaming LG UltraGear: alte prestazioni, in super sconto

L’eccezionale monitor da gaming LG UltraGear è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 29%. Questo monitor da 24 pollici con rapporto di aspetto 16:9 offre una qualità visiva straordinaria e una serie di funzionalità avanzate progettate per migliorare l’esperienza di gioco. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 169,99 euro.

Monitor da Gaming LG UltraGear: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il monitor da gaming LG UltraGear vanta una risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel, che garantisce immagini nitide e dettagliate. Inoltre, il pannello IPS assicura una visione ottimale da qualsiasi angolazione, consentendo di godere di colori vividi e realistici. Con una gamma di colori sRGB del 99% e 16,7 milioni di colori, ogni immagine viene resa con precisione e fedeltà cromatica.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo monitor LG UltraGear è il tempo di risposta di soli 1 millisecondo (GtG), che elimina praticamente ogni sfocatura e ghosting durante il gioco ad alta velocità. Con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e la tecnologia AMD FreeSync Premium, gli utenti possono godere di un’immagine fluida e senza strappi, ottenendo un vantaggio competitivo nei giochi più impegnativi.

Il monitor LG UltraGear offre anche una serie di funzioni per ottimizzare l’esperienza di gioco. Il Black Stabilizer migliora la visibilità delle scene più scure, mentre il Dynamic Action Sync (DAS) riduce al minimo il ritardo di input per una reattività immediata. Inoltre, la funzione Crosshair fornisce un mirino sullo schermo per una maggiore precisione nei giochi di tiro.

Oltre alle prestazioni di gioco eccellenti, il monitor LG UltraGear è dotato di funzioni per migliorare la produttività e il comfort visivo. Il multitasking diventa più facile grazie allo Screen Split, che permette di suddividere lo schermo in diverse finestre. Il Reader Mode riduce la luce blu emessa dal monitor, riducendo l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo.

Per quanto riguarda le connessioni, il monitor dispone di 2 porte HDMI 2.0, 1 porta DisplayPort 1.4 e un’uscita audio jack. È anche compatibile con l’attacco VESA 100×100, consentendo di montarlo facilmente su supporti o bracci per monitor. Le dimensioni con lo stand sono di 540,8×551,1×291,2 mm (altezza regolabile).

Inoltre, il monitor LG UltraGear è dotato di tecnologia HDR 10 (High Dynamic Range), che offre un maggiore contrasto e una gamma di colori più ampia per immagini ancora più realistiche e coinvolgenti.

In conclusione, il monitor da gaming LG UltraGear è una scelta eccellente per gli appassionati di giochi che cercano una combinazione di prestazioni straordinarie e funzionalità avanzate. Con il suo prezzo scontato del 29% su Amazon, rappresenta un’opportunità da non perdere per coloro che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco, ad un prezzo ridicolo di soli 169,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.