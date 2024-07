Monitor da gaming BenQ: semplicemente ECCEZIONALE (-13%)

L’opportunità di migliorare la tua esperienza di gaming e di lavoro è arrivata con il monitor BenQ GW2790E da 27 pollici, oggi in super sconto del 13% su Amazon. Questo eccezionale dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate e comfort visivo, rendendolo una scelta ideale per i giocatori e i professionisti del settore tecnologico.

Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 129,99 euro, anziché 149,00 euro.

Monitor da gaming BenQ: la soluzione definitiva per le tue sessioni di gioco

Una delle caratteristiche principali del BenQ GW2790E è la frequenza di aggiornamento a 100Hz, che garantisce una reattività senza pari ai cambiamenti sullo schermo. Questo si traduce in un’esperienza di gioco estremamente fluida, permettendoti di immergerti completamente nelle tue sessioni di gaming senza lag o interruzioni.

Il monitor è dotato di un pannello IPS Full HD 1080P, che assicura colori vividi e angoli di visione ampi. Le modalità integrate, come Gioco, Coding e ePaper, ottimizzano la visualizzazione per diverse esigenze, offrendo una leggibilità eccezionale e riducendo l’affaticamento degli occhi anche durante lunghi periodi di utilizzo.

Passare dal lavoro al gioco non è mai stato così semplice grazie alle scorciatoie per input diversi. Con un solo tasto, puoi facilmente alternare tra i tuoi dispositivi, migliorando la tua produttività e ottimizzando il tempo trascorso al computer. Questa funzione è particolarmente utile per chi utilizza il monitor per molteplici scopi, permettendo un rapido adattamento alle diverse attività.

La tecnologia Low Blue Light Plus del BenQ GW2790E filtra le radiazioni blu-violette dannose, riducendo il rischio di affaticamento oculare senza compromettere la qualità dei colori. Questo monitor offre una protezione aggiuntiva per i tuoi occhi, rendendolo perfetto per chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

Un’altra innovativa tecnologia inclusa è la Brightness Intelligence, che regola automaticamente la luminosità in base ai contenuti visualizzati e all’illuminazione ambientale. Con la Brightness Intelligence Gen 2, puoi personalizzare ulteriormente queste impostazioni per un comfort visivo ottimale in ogni situazione.

Approfittare di questo sconto del 13% su Amazon significa assicurarsi un monitor di alta qualità a un prezzo competitivo di soli 129,99 euro. Il BenQ GW2790E rappresenta un investimento intelligente per chi desidera una soluzione versatile e performante per gaming e lavoro.