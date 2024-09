Monitor curvo Samsung in super offerta: lo paghi solo 109,90 euro (Amazon)

Il Samsung Monitor S36C (S27C366) offre un’esperienza visiva eccellente grazie al suo schermo curvo da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080).

Attualmente è in offerta su Amazon ad un prezzo straordinariamente competitivo: lo paghi appena 109,98€. Grazie a questa promozione particolarmente aggressiva, è la scelta perfetta per potenziare il tuo home office con una soluzione affidabile e di ottima qualità.

Grazie al pannello VA e al refresh rate di 75 Hz, questo monitor garantisce immagini fluide e dettagliate, ideale sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Con un tempo di risposta di 4 ms e il supporto a FreeSync, risulta perfetto per il gaming. Inoltre, funzioni come Eye Saver Mode e Flicker Free proteggono gli occhi durante l’uso prolungato.

Dotato di ingressi HDMI, D-Sub e audio, offre una grande versatilità in termini di connettività. Questo monitor, con il suo design curvo a 1800R, migliora l’immersione visiva, rendendo più confortevole la visione, sia per uso professionale che per il tempo libero.

Acquista ora il Samsung S36C a soli 109€ anziché 137€, un’offerta limitata che unisce qualità e convenienza per un monitor dalle prestazioni elevate