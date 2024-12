Monitor curvo 27" Asus TUF Gaming: solo 199€ per refresh rate 280 Hz, HDR10 e FreeSync Premium

Questo monitor curvo da 27″ della linea Asus TUF Gaming è progettato per i gamer più esigenti: ora è disponibile su Amazon al super prezzo di 199€, grazie ad un generoso sconto sul suo prezzo di listino. Grazie alla sua combinazione di qualità visiva, fluidità e design immersivo, questo monitor è ideale per chi cerca un’esperienza di gioco superiore senza per questo dover spendere una fortuna. Se il tuo budget si ferma a 200€, ti suggeriamo di puntare proprio su questo modello – e ti spieghiamo subito perché.

Con una risoluzione Full HD e una curvatura 1500R, il VG27VQM1B offre un’immersività impressionante, avvolgendoti letteralmente nel mondo virtuale. Il refresh rate di 280 Hz (!!!) garantisce una fluidità impeccabile anche nei giochi più frenetici, mentre il tempo di risposta di 1 ms assicura reattività e precisione, riducendo al minimo sfocature e input lag.

Il monitor supporta tecnologie avanzate come FreeSync Premium e ELMB (Extreme Low Motion Blur), che sincronizzano il frame rate della GPU con il monitor per eliminare stuttering e tearing, offrendo un’esperienza visiva senza interruzioni. Grazie alla certificazione HDR10, i colori risultano vividi e realistici, con un contrasto elevato che migliora la qualità dell’immagine.

Il design robusto ed ergonomico della serie TUF Gaming permette di regolare l’inclinazione e l’altezza del monitor, garantendo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. Inoltre, il pannello curvo migliora l’angolo di visione, riducendo l’affaticamento visivo. Nel complesso, davvero un ottimo prodotto: a meno di 200€ è un best buy assoluto, acquistalo ora per averlo al miglior prezzo possibile!