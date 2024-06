Monitor AOC G2 da 27"(-10%) solo su Amazon!

Se vuoi migliorare in maniera decisiva il tuo setup da gaming con un monitor che non ti faccia perdere nemmeno un dettaglio, non puoi farti scappare questa super offerta disponibile su Amazon, solo per pochissimo. Il monitor AOC G2 da 27″ è un’opzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e un’esperienza di gioco dettagliatissima sia che si giochi su console sia che si gioca su PC e ora è disponibile con uno sconto del 10%, a soli 159,00€ invece di 175,77€. Stiamo parlando di un modello ottimo, che si distingue per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo!

Perfetto per il tuo setup da gaming: monitor AOC G2

Partiamo dal pannello IPS del monitor AOC G2, pensato appositamente per offrirti colori vividi e angoli di visione ampi, garantendo un’immagine chiara e dettagliata da qualsiasi angolazione. La risoluzione Full HD inoltre ti assicura una qualità visiva nitida, perfetta per giochi, film e anche qualsiasi tipo di applicazioni grafiche. La frequenza di aggiornamento di 144Hz e il tempo di risposta di 1ms riducono il motion blur e assicurano un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, rendendo ogni movimento preciso e reattivo.

Non da meno, la tecnologia AMD FreeSync elimina i tearing e gli stuttering, sincronizzando il frame rate del monitor con quello della scheda grafica per un gameplay ancora più fluido. Il monitor AOC G2 è anche dotato di diverse modalità di gioco preimpostate, ottimizzate per vari tipi di gioco come FPS, RTS e racing, consentendo di personalizzare l’esperienza visiva in base alle proprie preferenze senza perdere nemmeno un dettaglio! Quindi è ideale se sei particolarmente esigente in ambito visivo, ma non vuoi spendere una fortuna.

L’ergonomia è un altro punto di forza del monitor AOC G2. Il supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione infatti ti permette di trovare la posizione di visualizzazione più confortevole, riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di utilizzo. La connettività è garantita da porte HDMI, DisplayPort e VGA, offrendoti una vasta gamma di opzioni per collegare il monitor a diverse periferiche e dispositivi.

Il design frameless sui tre lati, inoltre, rende questo monitor ideale per configurazioni multi-monitor, offrendo un’esperienza di visualizzazione continua e super immersiva. Infine, il monitor AOC G2 include altoparlanti integrati, che forniscono un suono chiaro senza la necessità di altoparlanti esterni nel caso non ne volessi acquistare! Quindi ti consigliamo di portare a casa immediatamente il monitor in sconto del 10% finché la promozione è ancora in corso.