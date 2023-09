Monitor AOC da 24": promozione imperdibile su Amazon (-18%)

Se stai cercando un monitor affidabile ma conveniente per migliorare la tua esperienza visiva, non cercare oltre. L’attuale offerta su Amazon ti permette di portare a casa il monitor AOC da 24″ con uno sconto del 18%, offrendoti un’opportunità da non perdere per goderti una qualità dell’immagine eccezionale e un comfort visivo superiore. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 89,00 euro.

Monitor AOC da 24″: le scorte adisposizione sono limitate

Uno dei punti di forza di questo monitor AOC è la sua eccezionale qualità dell’immagine. Grazie alla risoluzione Full HD e al potente pannello VA, potrai immergerti completamente nei tuoi contenuti preferiti. Gli ampi angoli di visione garantiscono una visualizzazione nitida e dettagliata da qualsiasi posizione.

Il monitor AOC da 24″ è progettato pensando alla tua salute visiva. La tecnologia senza sfarfallio e la riduzione della luce blu contribuiscono a ridurre l’affaticamento degli occhi, consentendoti di lavorare o giocare per ore senza sforzo. Sarai in grado di concentrarti meglio sulle tue attività e proteggere la salute dei tuoi occhi.

Questo monitor AOC offre molte altre caratteristiche che lo rendono un’opzione eccezionale. Il pannello VA ad alto contrasto offre una resa dei colori brillante e dettagliata. Con un tempo di risposta rapido di 4 ms, è perfetto per i giochi e i video ad alta azione. La cornice stretta su 3 lati offre un aspetto elegante e moderno, mentre la compatibilità con il montaggio VESA 100×100 ti permette di personalizzare la disposizione dello schermo. Inoltre, è dotato di uscita cuffie, che lo rende ideale per l’ascolto privato.

Il monitor AOC da 24″ offre diverse opzioni di connettività, tra cui 1x VGA e 1x HDMI, garantendo che sia compatibile con la maggior parte dei dispositivi. La luminosità e il contrasto di 250 cd/m² e 3.000:1 offrono una visualizzazione nitida e dettagliata. Inoltre, il monitor è coperto da una garanzia del fabbricante di 3 anni, offrendo tranquillità e affidabilità. I tuoi diritti legali di garanzia rimangono inalterati.

Nella confezione troverai il monitor AOC Screen 24B3HM/01 da 60,4 cm (24″), il cavo di alimentazione, il cavo HDMI/audio, il CD driver e la scheda di garanzia. Avrai tutto il necessario per iniziare a utilizzare il monitor immediatamente.

In conclusione, se stai cercando un monitor che offra un’eccezionale qualità dell’immagine, comfort visivo e una serie di caratteristiche extra, il monitor AOC da 24″ è la scelta perfetta. Approfitta dell’attuale sconto del 18% su Amazon e aggiungi questo monitor di alta qualità al tuo setup oggi stesso. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 89,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.