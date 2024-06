Monitor AOC da 27 pollici FHD in OFFERTA a TEMPO tuo a soli 105€

Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa uno schermo bellissimo per vedere tutti i tuoi contenuti senza affaticare la vista e con immagini straordinarie. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Monitor AOC da 27 pollici a soli 105 euro, invece che 124 euro.

Già il prezzo di partenza non era altissimo ma con questo sconto del 15% è da prendere al volo. Avrai così la possibilità di collegarlo a un computer o a una consolle e goderti video e giochi al meglio. Oppure puoi installare un decoder o inserire una Fire Stick per fare diventare lo schermo smart.

Monitor AOC: a questa cifra è da prendere al volo

Si tratta di un’offerta a tempo quindi dovrai essere veloce, e d’altra parte a un prezzo del genere lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno a momenti. Grazie alla sua risoluzione FHD e un refresh rate a 75 Hz, potrai goderti immagine perfette senza perdere nulla.

È dotato delle tecnologie LowBlue e FlickerFree che garantiscono una visione ottimale, senza sfarfallio delle immagini e bassa emissione di luce blu dannosa che affatica la vista. Ha un design con cornice sottile e appena percettibile su tre lati per un’immersione maggiore. È dotato di un ingresso HDMI e uno VGA. Inoltre ha la predisposizione per il supporto VESA che ti permette di agganciarlo al muro.

Fai veloce perché come ti dicevo si tratta di un’offerta a tempo limitato. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Monitor AOC da 27 pollici a soli 105 euro, invece che 124 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.