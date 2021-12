Questo monitor Acer è una BOMBA sulla tua scrivania

Se sei alla ricerca di un monitor da mettere sulla tua scrivania allora non puoi acquistare questo modello Acer che è praticamente perfetto sia per un utilizzo quotidiano che per lo smart working. Per fortuna non devi spendere neanche una cifra esorbitante dal momento che è in offerta su Amazon e grazie al 20% te lo porti a casa con soli 119,90€.

Cosa ti offre? Tra un paio di secondi ti spiego tutto per filo e per segno, ma prima ti faccio sapere che con le spedizioni Prime non paghi costi aggiuntivi e lo ricevi prima di Natale.

Monitor Acer: tutto quello che devi sapere sul suo conto

Semplicissimo in termini di estetica, il monitor Acer di cui ti sto parlando è una vera chicca sulla tua scrivania. Infatti occupa il minimo spazio grazie alla sua estetica moderna e contribuisce, allo stesso tempo, a creare una postazione di tutto rispetto. Ovviamente è in colorazione nera.

A disposizione ti mette un pannello Flat da 23,8 pollici più che soddisfacente. Con la risoluzione Full HD hai una visione perfetta sia dei documenti che delle pagine web e persino dello streaming così non ti fai mancare assolutamente nulla. Pensa un po' grazie al refresh rate da 75Hz ogni azione che fai è fluida e non ti fa pentire del tuo acquisto.

Tra le altre tecnologie implementate non manca il FreeSync e la Bluelightshield che protegge la vista dall'emissione di luce blu.

Sul retro, infine, trovi entrambi gli ingressi VGA HDMI per il massimo della comodità.

Acquista subito il tuo monitor Acer su Amazon a soli 119,90€ e vedrai che renderai la tua esperienza al PC degna di nota.