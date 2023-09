Monitor Acer da 27 pollici in offerta a 129 euro da MediaWorld

Il monitor SB271bi da 27 pollici del marchio Acer vanta un display ultrasottile e una risoluzione Full HD. Per la sua eleganza e specifiche caratteristiche tecniche si adatta sia al contesto domestico sia agli appassionati di videogiochi, offrendo a quest’ultimi un gameplay fluido e immagini senza sfocatura.

Oggi lo puoi acquistare in offerta sul sito ufficiale di MediaWorld al prezzo di 129 euro, in sconto di 70 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato di 199,99 euro. E se scegli l’opzione Ritiro in negozio, la consegna è gratuita.

Monitor Acer 27 pollici in sconto di 70 euro sul sito di MediaWorld

Il monitor Acer appartenente alla serie SB1 è dotato di pannello IPS con risoluzione Full HD e refresh rate a 75 Hz. Ideale per i task quotidiani, offre una grafica superiore alla media e un design ultrasottile (ZeroFrame).

Può inoltre essere preso in considerazione anche dagli utenti appassionati di gaming, grazie al tempo di risposta 1 ms VRB e la tecnologia AMD FreeSync. Due elementi che, messi insieme, offrono un gameplay fluido e immagini sempre nitide.

Un ulteriore aspetto che ci piace sottolineare è la natura ecocompatibile del monitor, dato che si si tratta di un design progettato appositamente per il risparmio energetico e il packaging minimalista.

Approfitta ora dell’offerta di MediaWorld sul monitor Acer SB1, in modo da risparmiare la bellezza di 70 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

