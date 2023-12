Monitor + 4 telecamere in super offerta: il kit definitivo per la videosorveglianza

Un vero e proprio arsenale per potenziare la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio grazie alla tecnologia. Questo kit per la sorveglianza include 4 telecamere da montare a soffitto o parete, un monitor smart per controllare le riprese in tempo reale e anche un supporto di memoria da ben 3TB per conservare tutte le registrazioni. La notizia bomba? Oggi può essere tuo ad un prezzo davvero competitivo: grazie ad uno sconto del 22% lo paghi solamente 304€!

Il kit comprende un monitor da 12 pollici con NVR a 10 canali, che consente di ottenere immagini in HD 3MP dopo l’installazione. Con un HDD da 3TB preinstallato, il sistema supporta la registrazione continua 24/7 o solo in caso di rilevamento del movimento. La tecnologia di compressione video H.265+ e Auto overwrite contribuisce a massimizzare lo spazio di memoria.

Le telecamere da 5MP offrono una visione notturna a colori grazie alla presenza di luci LED IR e luce bianca con commutazione automatica, garantendo immagini vivaci anche nell’oscurità totale. Il sistema supporta il rilevamento del movimento con notifiche via app, inviando avvisi automatici al rilevamento di attività sospette.

La telecamera WiFi esterna è resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP66, adatta per l’installazione sia in ambienti interni che esterni, perfetta per il giardino, il parcheggio, il garage e altro ancora.

Il sistema offre anche funzionalità audio bidirezionale per una comunicazione più efficace e accesso remoto tramite app per un controllo pratico da qualsiasi luogo.



