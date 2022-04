Moneta per il carrello ADDIO con questa genialata da 3,94€

Ogni volta che occorre prendere un carrello al supermercato, la moneta non c'è. Puntualmente, sembra una maledizione, ma frugando in tasca non si riesce a trovare. Ecco perché reputo questo gadget un'autentica (e utile) genialata.

Lo usi come portachiavi e – all'occorrenza – ti permetterà di sbloccare praticamente qualsiasi carrello ti serve. Un prodotto che, oltretutto è incredibilmente economico su Amazon: la confezione da due pezzi la porti a casa a 7,89€. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Carrello al supermercato: la moneta non serve più

Un prodotto il cui potenziale si fa apprezzare nel momento in cui arrivi a fare la spesa e ti accorgi che non ci sono monete a disposizione. L'alternativa è sperare che un passante possa cambiare delle banconote oppure che – da qualche parte – ci sia un carrello libero. Ecco, in questo modo diventa tutto più stressante e si perde un sacco di tempo.

Per fortuna, esistono prodotti interessanti come quello che ho scovato in sconto su Amazon. Un portachiavi, pensato per essere un passepartout, che ti permetterà di sbloccare praticamente qualsiasi carrello ti serva.

Super utile e pratico, quindi, oltre che particolarmente economico. Grazie alla confezione da due, uno puoi tenerlo per te e l'altro regalarlo. Tutto, investendo pochissimo: completa l'ordine al volo per accaparrarti la confezione doppia a 7,89€ appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.