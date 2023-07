Mondiali Femminili 2023: come e quando vederli in streaming

Dal 20 luglio al 20 agosto 2023 saremo tutti impegnati a guardare i Mondiali Femminili 2023. Si tratta di un torneo che sta prendendo sempre più piede e che sta abbattendo i pregiudizi tipici del mondo del calcio. Tutte le partite si giocheranno in Nuova Zelanda e saranno trasmesse in diretta streaming dalla Rai sulla sua piattaforma Rai Play. Una buona notizia perché almeno questa volta i contenuti sono disponibili gratuitamente.

Il problema sorge se ti trovi all’estero e non vuoi perderti nemmeno uno dei match in programma. Visto che si stanno giocando in uno dei periodi più caldi per le vacanze degli italiani, con molta probabilità anche tu potresti imbatterti nei blocchi regionali di Rai Play. Per aggirarli e così accedere alla piattaforma senza georestrizioni ti consigliamo NordVPN, oggi in offerta a un prezzo speciale e con garanzia di rimborso totale nei 30 giorni.

Grazie ai server di proprietà di questa VPN hai un sistema costantemente aggiornato in grado di superare qualsiasi censura, blocco regionale e georestrizione. Ovunque tu sia, per vedere i Mondiali Femminili 2023, ti basterà selezionare un Server Italiano, tra quelli disponibili con NordVPN, e dopo accedere a Rai Play. Cambiando posizione virtuale potrai godere dei contenuti disponibili solo in Italia pur essendo in un altro Paese.

Mondiali Femminili 2023: il calendario completo delle partite

Ci aspetta un mese ricco di emozioni con i Mondiali Femminili 2023. In Nuova Zelanda, dal 20 luglio al 20 agosto si giocheranno tutte le partite che porteranno due sole squadre a sfidarsi in finale per sollevare l’ambito trofeo. Chi sarà la squadra vincitrice? Lo vedremo nel corso di queste giornate. Dai un’occhiata al calendario completo dei match in programma:

20 luglio 2023

Gara inaugurale

Gara inaugurale 20 luglio-3 agosto 2023

Fase a gironi

Fase a gironi 5 agosto-8 agosto 2023

Ottavi di finale

Ottavi di finale 11 agosto-12 agosto 2023

Quarti di finale

Quarti di finale 15 agosto-16 agosto 2023

Semifinale

Semifinale 19 agosto 2023

Finale terzo e quarto posto

Finale terzo e quarto posto 20 agosto 2023

Finalissima

Vediamo ora il calendario dei match in programma per la fase a gironi:

20 luglio 2023

Gruppo A: Nuova Zelanda – Norvegia (9:00)

Gruppo B: Australia – Repubblica d’Irlanda (12:00)

Gruppo A: Nuova Zelanda – Norvegia (9:00) Gruppo B: Australia – Repubblica d’Irlanda (12:00) 21 luglio 2023

Gruppo B: Nigeria – Canada (4:30)

Gruppo A: Filippine – Svizzera (7:00)

Gruppo C: Spagna – Costa Rica (9:30)

Gruppo B: Nigeria – Canada (4:30) Gruppo A: Filippine – Svizzera (7:00) Gruppo C: Spagna – Costa Rica (9:30) 22 luglio 2023

Gruppo E: USA – Vietnam (3:00)

Gruppo C: Zambia – Giappone (9:00)

Gruppo D: Inghilterra – Haiti (11:30)

Gruppo D: Danimarca – Cina (14:00)

Gruppo E: USA – Vietnam (3:00) Gruppo C: Zambia – Giappone (9:00) Gruppo D: Inghilterra – Haiti (11:30) Gruppo D: Danimarca – Cina (14:00) 23 luglio 2023

Gruppo G: Svezia – Sudafrica (7:00)

Gruppo E: Olanda – Portogallo (9:30)

Gruppo F: Francia – Giamaica (12:00)

Gruppo G: Svezia – Sudafrica (7:00) Gruppo E: Olanda – Portogallo (9:30) Gruppo F: Francia – Giamaica (12:00) 24 luglio 2023

Gruppo G: Italia-Argentina (8:00)

Gruppo H: Germania-Marocco (10:30)

Gruppo F: Brasile-Panama (13:00)

Gruppo G: Italia-Argentina (8:00) Gruppo H: Germania-Marocco (10:30) Gruppo F: Brasile-Panama (13:00) 25 luglio 2023

Gruppo H: Colombia – Corea del Sud (4:00)

Gruppo A: Nuova Zelanda – Filippine (7:30)

Gruppo A: Svizzera – Norvegia (10:00)

Gruppo H: Colombia – Corea del Sud (4:00) Gruppo A: Nuova Zelanda – Filippine (7:30) Gruppo A: Svizzera – Norvegia (10:00) 26 luglio 2023

Gruppo C: Giappone – Costa Rica (7:00)

Gruppo C: Spagna – Zambia (9:30)

Gruppo B: Canada – Repubblica d’Irlanda (14:00)

Gruppo C: Giappone – Costa Rica (7:00) Gruppo C: Spagna – Zambia (9:30) Gruppo B: Canada – Repubblica d’Irlanda (14:00) 27 luglio 2023

Gruppo E: USA – Olanda (3:00)

Gruppo E: Portogallo – Vietnam (9:30)

Gruppo B: Australia – Nigeria (12:00)

Gruppo E: USA – Olanda (3:00) Gruppo E: Portogallo – Vietnam (9:30) Gruppo B: Australia – Nigeria (12:00) 28 luglio 2023

Gruppo G: Argentina – Sudafrica (2:00)

Gruppo D: Inghilterra – Danimarca (10:30)

Gruppo D: Cina – Haiti (13:00)

Gruppo G: Argentina – Sudafrica (2:00) Gruppo D: Inghilterra – Danimarca (10:30) Gruppo D: Cina – Haiti (13:00) 29 luglio 2023

Gruppo G: Svezia – Italia (9:30)

Gruppo F: Francia – Brasile (12:00)

Gruppo F: Panama – Giamaica (14:30)

Gruppo G: Svezia – Italia (9:30) Gruppo F: Francia – Brasile (12:00) Gruppo F: Panama – Giamaica (14:30) 30 luglio 2023

Gruppo H: Corea del Sud – Marocco (6:30)

Gruppo H: Germania – Colombia (11:30)

Gruppo A: Norvegia – Filippine (9:00)

Gruppo A: Svizzera – Nuova Zelanda (9:00)

Gruppo H: Corea del Sud – Marocco (6:30) Gruppo H: Germania – Colombia (11:30) Gruppo A: Norvegia – Filippine (9:00) Gruppo A: Svizzera – Nuova Zelanda (9:00) 31 luglio 2023

Gruppo C: Giappone – Spagna (9:00)

Gruppo C: Costa Rica – Zambia (9:00)

Gruppo B: Repubblica d’Irlanda – Nigeria (12:00)

Gruppo B: Canada – Australia (12:00)

Gruppo C: Giappone – Spagna (9:00) Gruppo C: Costa Rica – Zambia (9:00) Gruppo B: Repubblica d’Irlanda – Nigeria (12:00) Gruppo B: Canada – Australia (12:00) 1 agosto 2023

Gruppo E: Vietnam – Olanda (9:00)

Gruppo E: Portogallo – USA (9:00)

Gruppo D: Cina – Inghilterra (13:00)

Gruppo D: Haiti – Danimarca (13:00)

Gruppo E: Vietnam – Olanda (9:00) Gruppo E: Portogallo – USA (9:00) Gruppo D: Cina – Inghilterra (13:00) Gruppo D: Haiti – Danimarca (13:00) 2 agosto 2023

Gruppo G: Argentina – Svezia (9:00)

Gruppo G: Sudafrica – Italia (9:00)

Gruppo F: Panama – Francia (12:00)

Gruppo F: Giamaica – Brasile (12:00)

Gruppo G: Argentina – Svezia (9:00) Gruppo G: Sudafrica – Italia (9:00) Gruppo F: Panama – Francia (12:00) Gruppo F: Giamaica – Brasile (12:00) 3 agosto 2023

Gruppo H: Marocco – Colombia (12:00)

Gruppo H: Corea del Sud – Germania (12:00)

