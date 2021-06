Dopo due trimestri consecutivi di crescita positiva, IDC ha alzato le previsioni a breve termine per il mercato globale degli smartphone. Il monitoraggio trimestrale globale dei telefoni di IDC mostra che nel 2021 le spedizioni di smartphone dovrebbero raggiungere 1,38 miliardi di unità. Questo sarà un aumento del 7,7% rispetto al 2020. Secondo l'organizzazione, questa tendenza continuerà fino al 2022, dove ci sarà una crescita anno su anno del 3,8%. Inoltre, le spedizioni totali saranno di 1,43 miliardi di unità.

Il 4G continua ad avere la meglio

Molti mercati in tutto il mondo che hanno implementato reti 5G e continuano a migrare sempre più verso le apparecchiature 5G. Tuttavia, i Paesi emergenti stanno ancora lottando con il supproto alla connettività next-gen in questi mesi di (quasi) post-pandemia. Alcune nazioni sembrano avere più interesse per i telefoni cellulari 4G di fascia bassa e media. Guardando al futuro, IDC prevede che la bassa crescita ad una cifra continuerà fino al 2025, con un tasso di crescita annuale quinquennale del 3,7%.

Inoltre, il portale ha anche sottolineato che i provider e gli operatori del settore continueranno a promuovere vigorosamente il 5G e, di conseguenza, il prezzo medio unitario continuerà a diminuire.

L'ente prevede inoltre che il prezzo medio di vendita dei dispositivi Android 5G nel 2021 scenderà del 12% su base annua a 456 dollari. Entro il 2022, il prezzo medio di vendita dei telefoni aventi il software del robottino verde scenderà sotto i 400 dollari. Apple continuerà a sentire la pressione sui prezzi.

Il fatto che molti mercati emergenti preferiscano ancora gli smartphone 4G sarà un'ottima notizia per Huawei. L'azienda non può più lanciare telefoni 5G a causa della mancanza di chip. Questo è il motivo per cui ha dovuto lanciare una pletora di smartphone/tablet che supportano solo il 4G. Anche se ha ancora il problema dell'assenza dei Google Mobile Services, l'OEM cinese continua a produrre terminali con modem LTE; solo così Huawei potrà avere una possibilità.

