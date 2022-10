Mobili e accessori IKEA: lo sapevi che sono anche su Amazon?

Lo si scopre quasi per caso, che su Amazon ci sono in vendita mobili e accessori di IKEA e il motivo è presto spiegato: non c’è alcuna pubblicità clamorosa ad attestarlo. Infatti, non sono sulla piattaforma di e-commerce in via “ufficiale”, ma offerti da venditori terzi. Ad ogni modo, molti di loro sono addirittura spediti tramite i servizi Prime!

La cosa interessante è che ci sono anche gli oggetti più scelti e comprati come i praticissimi sacchetti multiuso, disponibili a 12€ circa nella mega confezione da 60 pezzi. Addirittura, cercando ho scovato anche del cibo.

Su Amazon ci sono i prodotti IKEA

Un fatto assai curioso, ma comunque interessante. Se per qualcuno lo store di IKEA è geograficamente lontano, dare un’occhiata al piattaforme del colosso dell’e-commerce mentre si cerca qualcosa, può essere un’idea. Infatti, nonostante il brand svedese abbia il suo e-commerce, bisogna sempre considerare il peso delle spese di spedizione. Al contrato, su Amazon in molti casi le spedizioni sono gratuite e in alcune persino Prime.

Ecco i 5 prodotti più interessanti che abbiamo scovato con spedizioni veloci e gratuite:

Una notizia curiosa, sicuramente. Se alcuni prodotti IKEA si trovano su Amazon però, è bene specificarlo, è “merito” di venditori non direttamente collegati allo store svedese. Non c’è alcuna partnership ufficiale, ma resta tuttavia una possibilità da tenere in considerazione in caso di necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.