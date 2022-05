MIUI 13, Xiaomi ha in cantiere grandi novità per tablet e pieghevoli

Durante il Google I/O della scorsa settimana abbiamo scoperto che l’azienda di Mountain View ha grandi programmi per il mondo dei tablet – non dimentichiamoci di Android 12L appositamente realizzato per essi e anche per i foldable -, ma quest’oggi grazie ai ragazzi di XDA abbiamo modo di scoprire i lavori di Xiaomi e del team di sviluppo della MIUI 13 per questa categoria di prodotti.

Infatti, ci sono chiare evidenze che la prossima versione della personalizzazione di Xiaomi basata su Android 13 potrà godere di una serie di accorgimenti e ottimizzazioni di cui beneficeranno maggiormente gli utenti muniti di tablet e smartphone pieghevoli.

La MIUI 13 introdurrà interessanti funzionalità per i tablet e i foldable

All’interno dell’ultima beta della MIUI 13 sono stati scovati due nuovi menu – “Funzioni per il grande schermo” e “Funzioni per tablet” – che fanno evidentemente riferimento a funzionalità espressamente realizzate per incrementare l’esperienza di utilizzo di quei device munito di un display molto ampio oppure pieghevole.



Inoltre, a rendere il leak ancora più interessante, scopriamo che le impostazioni sono disponibili all’utente solo se utilizzano il device “zizhan” (il prossimo foldable di Xiaomi) oppure “dagu” (il prossimo tablet); in tutta probabilità questi due dispositivi sono utilizzati all’interno di qualche laboratorio della compagnia per testare le novità della MIUI 13.

Queste impostazioni, com’è possibile osservare nelle immagini presenti nell’articolo, includono miglioramenti per la digitazione con la tastiera virtuale, la possibilità di personalizzare i giochi, utilizzare sfondi appositamente realizzati per i dispositivi foldable e anche mantenere il display esterno sempre acceso dopo averlo piegato.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulle novità a cui sta lavorando l’azienda con la MIUI 13, vi segnaliamo questo interessante offerta di Amazon per l’ottimo Xiaomi 12.

