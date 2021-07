In queste ore sono emerse le specifiche chiave del nuovo Xiaomi Mi CC11 e sono state rivelate tramite l'elenco TENAA. Questo modello dovrebbe arrivare in commercio insieme al fratello Mi CC11 Pro.

Xiaomi Mi CC11: specifiche tecniche

Xiaomi non ha aggiornato la serie di smartphone Mi CC dal 2019, il che ha fatto pensare a tutti che la line-up fosse stata cancellata dai piani dell'azineda. Tuttavia, pochi giorni fa, sono emerse un paio di indiscrezioni che suggeriscono come l'OEM cinese stia lavorando su due nuovi smartphone facenti parte della serie Mi CC; si chiamano Mi CC11 e Mi CC11 Pro. Questi leaks hanno anche suggerito le specifiche dei telefoni in questione. Oggi sappiamo di più su uno dei due modelli in arrivo, quello standard, poiché il suddetto telefono è stato individuato sulla piattaforma di certificazione TENAA.

Secondo perdite precedenti, il numero di modello del Mi CC11 è 2107119DC. Oggi è stato individuato all'interno della piattaforma TENAA.

Secondo la certificazione, il Mi CC11 riceverà il supporto alle reti 5G e 4G, insieme al GPS. La piattaforma TENAA di solito pubblica anche le immagini del dispositivo. Tuttavia, questo non è il caso. Speriamo che il sito aggiorni presto il tutto con delle prime foto a riguardo.

Secondo i rapporti che abbiamo finora, il Mi CC11 avrà un display OLED con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Si dice che sia dotato di una configurazione a tripla lente nella parte posteriore, con un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultrawide e un tele. Lo smartphone dovrebbe essere alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 778G o dal nuovo Snapdragon 780G.

