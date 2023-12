MINIMO STORICO per Xiaomi 12: a questo prezzo non c'è di meglio!

Il cuore pulsante di Xiaomi 12 è il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, attualmente il più performante nel panorama dei processori mobili. Le sue straordinarie prestazioni si traducono in un aumento del 30% nel rendering grafico e del 25% nell’efficienza energetica rispetto alla generazione precedente, garantendo così al dispositivo la capacità di gestire senza sforzi compiti impegnativi, dai giochi più avanzati alle app più esigenti.

Il sistema di fotocamere di Xiaomi 12 raggiunge livelli professionali, con una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 13 megapixel e una fotocamera telemacro da 5 megapixel. La fotocamera principale cattura immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione, quella ultra grandangolare è perfetta per paesaggi e per foto di gruppo, mentre la fotocamera telemacro è ideale per catturare dettagli ravvicinati o zoommare senza perdere qualità.

L’eccezionale display AMOLED da 6,28 pollici di Xiaomi 12, con risoluzione FHD+, regala immagini nitide e vibranti, con colori precisi e un contrasto eccezionale. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz del display assicura un’esperienza di scorrimento scorrevole e fluida, migliorando ulteriormente l’interazione utente.

Infine, la batteria da 4.500 mAh garantisce un’autonomia per l’intera giornata, supportata dalla tecnologia di ricarica rapida Xiaomi da 67 W, che consente di ricaricare completamente il dispositivo in soli 36 minuti.