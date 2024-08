MINIMO STORICO per Star Wars Jedi: Survivor (costa solo 29€!)

La saga di Cal Kestis arriva al secondo capitolo con questo Star Wars Jedi: Survivor. L’action di casa Respawn Entertainment ci riporta cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order, dove ritroviamo Cal non più come un Padawan in fuga, ma come un Cavaliere Jedi, più forte e determinato che mai. E se non hai ancora avuto modo di giocare questo incredibile titolo sulla tua PS5, ti farà piacere sapere che potrai prenderlo al prezzo più basso di sempre su Amazon: solo 29,99€!

Tutte le caratteristiche di Star Wars Jedi: Survivor

Grazie a un sistema di combattimento completamente rinnovato, avrai la possibilità di sperimentare tecniche con la spada laser ancora più spettacolari, combinando diverse posture e abilità per fronteggiare i nemici più letali. Tuttavia, la Forza non si limita a essere un’arma: sarà essenziale per esplorare nuovi mondi, risolvere intricati enigmi e interagire in maniera profonda con l’ambiente circostante.

La trama è ambientata cinque anni dopo gli eventi del primo capitolo, dove Cal Kestis, uno degli ultimi Jedi sopravvissuti, è costretto a lottare per la sua sopravvivenza in una galassia sempre più oppressa dall’Impero.

Con PS5 sarai investito da una grafica fuori di testa, mentre il sound design immersivo ti farà sentire all’interno della “galassia lontana lontana”. Inoltre, il controller DualSense aggiunge un ulteriore livello di immersione, dove percepirai ogni colpo di spada laser, ogni vibrazione della Forza e ogni impatto con l’ambiente circostante!.

Impugna la tua spada laser e gioca a Star Wars Jedi: Survivor sulla tua PS5, pagandolo solo 29,99€ anziché 79,99€! Ti ricordiamo che si tratta del prezzo più basso di sempre, perciò l’offerta è davvero imperdibile.