MINIMO STORICO per questo fantastico MONITOR HP (protegge i tuoi occhi!)

Quando si sceglie un monitor, sono un sacco i fattori che bisogna tenere in considerazione perché non tutti i pannelli sono uguali. Con un focus principale sul comfort e sulla salvaguardia della tua vista, HP 527sw è davvero di altissima qualità e, grazie al ribasso Amazon del 25%, potrai averlo al prezzo più basso di sempre: 149,99€!

Tutte le caratteristiche del monitor HP

Con i suoi 27 pollici, questo schermo è perfetto per lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento, grazie alla tecnologia HP Eye Ease, pensata per ridurre l’emissione di luce blu. Questo accorgimento tecnologico non solo diminuisce l’affaticamento degli occhi, ma migliora anche il comfort visivo, rendendolo ideale soprattutto durante le ore serali, quando la luce artificiale può avere un impatto maggiore sulla vista.

Parlando di mera qualità, gode di una risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), con un refresh rate a 100 Hz che contribuisce a rendere i movimenti fluidi, un aspetto fondamentale per chi ama guardare film, serie TV o gioca ai videogiochi.

Passando ora al design, le sue cornici sottili conferiscono al monitor un aspetto fantastico, ideale tanto per l’ufficio personale quanto per la tua postazione da gaming. Inoltre, la possibilità di inclinare il monitor permette di personalizzare l’angolo di visione, garantendo una posizione confortevole che riduce la tensione su collo e spalle, un dettaglio che fa la differenza durante le lunghe ore passate davanti allo schermo.

Sul fronte della connettività, presenta due porte HDMI 1.4 e una porta VGA, permettendo di collegare facilmente diversi dispositivi, come computer, console di gioco o lettori multimediali.

Approfitta subito dello sconto Amazon per prendere questo monitor al minimo storico: solo 149,99€ anziché 199,00€!