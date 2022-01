Minimo storico per le Logitech G733: prezzo REGALO

Un paio di cuffie gaming sono essenziali per primeggiare nelle tue partite e se ancora non puoi fare affidamento su un prodotto di classe, allora le Logitech G733 sono proprio quelle che fanno al caso tuo. Conta che sono attualmente in offerta su Amazon a un prezzo particolarmente ottimo visto che si tratta del minimo storico. Più in particolare te le porti a casa con uno sconto che supera i 30 euro e ti fa spendere appena 104,99€.

Inutile ripeterti che puoi pagarle anche con finanziamento perché sicuramente lo saprai.

Logitech G733: classe suprema a portata di orecchie

Le Logitech G733 sono delle cuffie veramente particolari ma questo lo capisci già dal loro design. Conta che sono tra le migliori sul mercato e non costano neanche così tanto, tuttavia sono tra le più ambite perché nella loro semplicità ti offrono tutto ciò di cui hai bisogno. A partire dalla loro connettività visto e considerato che sono wireless e multipiattaforma.

La vera chicca di questo headest è la tecnologia Blue Vo!ce che ti fa comunicare con il tuo team proprio come se lo avessi accanto e non a distanza di chilometri. Per questo motivo te le consiglio soprattutto se ti piace giocare a titoli cooperativi o in stile Battle Royale. Altra punto a loro favore? Le imbottiture in memory foam che replicano la morbidezza di un cuscino vero e proprio.

Ultima feature che ti faccio notare è la portentosa batteria grazie alla quale ottieni un'autonomia che si protrae per più di un giorno intero con una sola carica.

Rendi subito tue queste pazzesche Logitech G733 su Amazon approfittando del ribasso che le porta al minimo storico, così facendo le paghi appena 104,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite su tutto il territorio nazionale.