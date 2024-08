MINIMO STORICO per le iconiche Beats Studio3 by Dr. Dre!

Le Beats by Dr. Dre sono sempre state tra le cuffie più ambite dagli amanti della qualità audio ma, purtroppo, il loro prezzo di base è alquanto proibitivo, almeno fino a questo momento! Sì perché Amazon ha deciso di proporre le Beats Studio3, nella bellissima colorazione grigia e oro, al prezzo più basso di sempre: 143,43€! Scopriamo le loro caratteristiche.

Tutte le caratteristiche delle Beats Studio3

Grazie alla cancellazione del rumore Pure ANC, queste cuffie riescono a bloccare i rumori esterni, calibrando l’audio in tempo reale e adattandosi continuamente all’ambiente circostante per garantire un’esperienza d’ascolto ottimale in ogni situazione.

E con i driver personalizzati, le Beats Studio3 offrono un suono ricco e bilanciato. Il tutto è gestito dal chip Apple W1 integrato che assicura una connessione Bluetooth stabile e un pairing rapido con i dispositivi iOS, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso.

In termini di autonomia, riescono a garantirti fino a 22 ore di autonomia con la cancellazione del rumore attiva, permettendoti di ascoltare la tua musica preferita per tutta la giornata senza preoccuparti di rimanere senza batteria. Inoltre, la funzione Fast Fuel ti permette di ottenere 3 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica, una caratteristica particolarmente utile per chi è sempre in movimento.

Ovviamente, non manca la compatibilità con assistenti vocali come Siri e Google Assistant che ti permettono di controllare le tue cuffie e il tuo smartphone con comandi vocali.

Eleva la tua esperienza audio al top con le Beats Studio3 scontatissime a soli 143,43€, al posto dei classici 199,99€!