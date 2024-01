MINIMO STORICO per il Robot Aspirapolvere che si svuota da solo! (-25%)

Grazie a questo robot aspirapolvere, le tue pulizie di casa saranno più veloci e non richiederanno alcuno sforzo. Stiamo parlando dell’ottimo SwitchBot K10+ dotato, tra le altre cose, di base autopulente, la quale svuoterà il serbatoio in autonomia. Grazie allo sconto Amazon, raggiunge il prezzo più basso di sempre di 374,99€ al posto del classici 499,99€!

SwitchBot K10+: il robot aspirapolvere definitivo

Il K10+, con il suo design compatto e l’avanzato algoritmo di percorso LiDAR, si muove agilmente per raggiungere gli angoli più difficili e gli spazi impervi della tua casa. Grazie a questo algoritmo, l’efficienza della pulizia si eleva al 90%, garantendo un ambiente costantemente pulito.

La stazione di ricarica ha un serbatoio da 4 litri che raccoglie lo sporco per un periodo di ben 70 giorni. Questo ingegnoso sistema convoglia automaticamente la polvere in un sacchetto di raccolta, eliminando la necessità di svuotare frequentemente il robot. Un vantaggio prezioso per coloro che soffrono di allergie o che semplicemente desiderano liberarsi dal peso di pulire in autonomia il robot.

La progettazione mira a offrire un’esperienza silenziosa. Gli ingegneri di SwitchBot hanno lavorato con dedizione per ridurre il rumore emesso dal robot a meno di 50 dB, consentendogli di operare in modo discreto, senza disturbare i vicini durante la pulizia. Il motore personalizzato ad alte prestazioni è in grado di aspirare facilmente detriti di grandi dimensioni e particelle sottili, quali briciole, peli di animali domestici e cibo per gatti. Il risultato è una casa pulita e ordinata, senza sforzo.

SwitchBot K10+ è dotato di funzionalità smart che semplificano l’utilizzo e la personalizzazione. Quando la batteria si esaurisce, il robot ritorna automaticamente alla stazione di ricarica e, dopo una carica completa, riprende la pulizia dal punto in cui si era interrotto. L’esperienza utente è ulteriormente arricchita tramite l’app SwitchBot, che consente la personalizzazione della pulizia attraverso piani, la definizione di zone riservate e l’attivazione tramite comandi vocali come Alexa e Google Assistant.

Semplifica le tue pulizie all’ennesima potenza con SwitchBot K10+, ora scontato del 25% a un prezzo di 374,99€.

