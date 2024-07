MINIMO STORICO per gli auricolari trasparenti con CHATGPT!

I Nothing Ear (a) sono i nuovissimi auricolari creati dall’azienda che ha lanciato lo smartphone trasparente e, oltre a condividere la medesima, fantastica, estetica, godono di integrazione diretta con ChatGPT. Prima di conoscere tutti i dettagli, però, ti basterà sapere che su Amazon sono proposti al prezzo più basso di sempre: 84,99€!

Tutte le caratteristiche dei Nothing Ear (a)

Partiamo proprio da ciò che rende uniche queste cuffie, ossia l’integrazione di ChatGPT. Con l’intelligenza artificiale integrata negli auricolari, puoi ottenere informazioni, controllare dispositivi smart e persino apprendere nuove cose, tutto semplicemente utilizzando la tua voce.

Ma non mancano neanche tecnologie all’avanguardia come la cancellazione del rumore fino a 45 dB, che monitora automaticamente il contesto intorno a te, adattandosi in tempo reale per garantire un’esperienza sonora personalizzata e sempre al top.

Per quanto riguarda la qualità audio, gli auricolari sono dotati di driver da 11 mm, che offrono un suono potente e ricco. Con una potenza doppia rispetto ai modelli precedenti, questi auricolari assicurano bassi profondi, anche grazie alla tecnologia Hi-Res Audio e al supporto al codec LDAC!

Per quanto riguarda l’autonomia, offrono fino a 42,5 ore di ascolto con la custodia di ricarica inclusa. Con una singola carica, puoi godere fino a 9,5 ore di riproduzione continua, mentre una ricarica rapida di soli 10 minuti ti offre 10 ore aggiuntive di ascolto.

La riduzione del rumore è attiva anche durante le chiamate attraverso la Clear Voice Technology, la quale riduce le interferenze di sottofondo isolando la tua voce.

Vivi il futuro da subito con gli auricolari Nothing Ear (a) all’incredibile prezzo di soli 84,99€, anziché i classici 99,00€!