MINIMO STORICO per gli auricolari wireless Urbanista Seoul, ora al 25%

Se fai veloce oggi puoi avere dei bellissimi auricolari wireless, con audio spettacolare e ottima autonomia, al prezzo più basso di sempre. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli Urbanista Seoul a soli 29,99 euro, anziché 39,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 25% che abbatte il prezzo e lo porta il minimo storico. È chiaro che a questa cifra li vorranno tutti per cui devi essere super veloce. Anche perché con queste cuffiette senza fili puoi ascoltare la tua musica preferita e fare chiamate senza disturbi in ogni posto.

Urbanista Seoul: latenza bassissima e doppia modalità

Il design degli auricolari wireless Urbanista Seoul è studiato per garantire il massimo del comfort anche dopo diverse ore che li tieni alle orecchie. Hanno inserti in silicone in-ear che si adattano alla forma dell’orecchio e garantiscono anche un ottimo isolamento acustico. Inoltre offrono una doppia modalità per passare da chiamate, musica e gioco e avere sempre il meglio da ogni esperienza.

La connettività Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile e a bassissima latenza con i tuoi dispositivi. Sono resistenti all’acqua e hanno un’autonomia di 8 ore con una singola ricarica e 32 ore con la custodia che puoi anche ricaricare in modalità wireless.

Fai alla svelta perché l’offerta scadrà sicuramente sa un momento all’altro. Perciò prima che ciò accada vai su Amazon e acquista i tuoi Urbanista Seoul a soli 29,99 euro, anziché 39,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.