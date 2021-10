Mini videocamera FHD a 13€ su Amazon: occasione PAZZESCA

Una mini videocamera come questa puoi usarla per un sacco di scopi. Dalla sicurezza di casa alla possibilità di portarla in giro per registrare i momenti per te più importanti. Così compatta da non ingombrare in alcuna situazione: puoi anche nasconderla in casa, così da non farla notare ad alcun malintenzionato.

Con il codice che ho scovato oggi su Amazon, puoi fare un ottimo affare e portarla a casa a 13€ circa appena. Un prezzone che ottieni così: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “J3SHORQJ”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Mini videocamera FHD in gran sconto su Amazon

Un dispositivo dotato di sensore FHD, perfetto per garantire riprese di altissima qualità in qualsiasi momento. Foto e video in modo semplcissimo: basta premere un pulsante.

Non mancano due importanti caratteristiche, che tornano utili soprattutto per l'utilizzo in casa. La prima è il rilevamento dei movimenti: se attiva, questa feature fa si che la camera inizi a riprendere ogni volta che rileva un movimento davanti al sensore.

La seconda funzionalità ti permette di ottenere riprese chiarissime anche al buio. Infatti, c'è tecnologia di visione notturna a infrarossi, che si attiva in automatico nel momento in cui c'è poca luce. Naturalmente, funziona attraverso batteria integrata, che ricarichi solo all'occorrenza tramite porta USB.

Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare da Amazon: metti nel carrello questa super mini videocamera e – prima di completare l'ordine – applica il codice “J3SHORQJ”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.