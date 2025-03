Mini videocamera di sorveglianza, maxi sicurezza

La Blink Mini Pan-Tilt Camera è una videocamera di sorveglianza intelligente, progettata per uso interno, caratterizzata da una versatilità avanzata grazie alla sua capacità di movimento panoramico e inclinabile. Piccola, discreta, economica ma dotata di grandissime funzionalità. In sconto su Amazon a soli 23,99 euro, offre sicurezza e controllo in modo facile ed efficace.

Dotata di un supporto Pan-Tilt, la telecamera può coprire un’ampiezza di350° orizzontalmente e 125° in verticale, offrendo una copertura completa dell’ambiente monitorato. La risoluzione video Full HD (1080p) garantisce immagini nitide e dettagliate, ideali per la sorveglianza domestica.

Blink Mini Pan-Tilt videocamera sorveglianza

La videocamera di sorveglianza è equipaggiata con un microfono e altoparlante integrati, che permettono un audio bidirezionale, utile per comunicare con chi si trova nell’area monitorata. Il rilevamento di movimento è regolabile e sensibile, in grado di inviare notifiche immediate tramite l’app Blink in caso di attività sospette. Grazie alla compatibilità con Alexa, è possibile controllare la telecamera tramite comandi vocali e integrarla in un ecosistema domotico più ampio.

La Blink Mini Pan-Tilt è alimentata tramite cavo USB, rendendola facile da installare e utilizzare senza la necessità di batterie. Il design compatto e il colore bianco si integrano discretamente in qualsiasi ambiente domestico. Il rumore operativoè mantenuto al di sotto dei 45 dB(A), garantendo un funzionamento silenzioso che non interferisce con il microfono della telecamera. Questa videocamera di sorveglianza rappresenta una soluzione affidabile e intuitiva per la sicurezza domestica, combinando funzionalità avanzate e facilità d’uso.

In sconto a soli 23,90 euro, è perfetta per controllare casa in modo facile e poco dispendioso.