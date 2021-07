Il caldo ti sta facendo odiare i mesi estivi? Con il Mini ventilatore portatile ogni paura scompare. Lo acquisti su Amazon a soli 16,99€ approfittando di un doppio sconto, ma affrettati perché i coupon disponibili sono limitati.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Mini ventilatore portatile: lo hai sempre con te per una brezza incredibile

Un mini ventilatore portatile ti salva la vita, letteralmente. Piccolo e capace di essere infilato in borse e zaini, questo aggeggio è imperdibile, soprattutto se soffri il caldo. Lo ricarichi e lo hai sempre a disposizione per alleviare l'afa in ambienti lavorativi, per strada e in città.

Con la sua ventola con sistema a pale, l'arietta che produce è fantastica e la regoli a piacimento. Infatti hai a disposizione tre velocità per il massimo del comfort e non ti preoccupare della sicurezza perché l'intero sistema è protetto da una gabbia che impedisce qualunque danno.

La sua struttura ha una base quadrata, dunque se non lo vuoi tenere in mano lo puoi poggiare sulla scrivania e rimarrà in piedi senza problemi. In più un altro aspetto da non trascurare è il suo essere estremamente silenzioso: non emette ronzii fastidiosi e annoianti.

Non sei ancora convinto? Allora sappi che con la sua batteria mega hai fino a 21 ore di funzionamento. La ricarica, invece, avviene in circa tre ore.

Acquista subito i tuo mini ventilatore portatile su Amazon a soli 16,99€ su Amazon in colazione bianca. Attiva il coupon per risparmiare il 15%. Le spedizioni sono gratuite sia se sei membro Prime che cliente standard. Nel primo caso non dovrai fare nulla, nel secondo dovrai scegliere le consegne nei punti di ritiro per non avere costi in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica